واشنطن 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 62,042 إصابة مؤكدة و 1,340 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,920,369 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 160,220 حالة وفاة.// انتهى //21:15ت م0113