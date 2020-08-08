عمّان 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسأدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم، مصادرة المحتل الإسرائيلي لأجزاء من المسجد الإبراهيمي.وقال بيان صادر عن الاتحاد، إن المحتل الإسرائيلي تمعن يومياً بممارساته الاستفزازية التي من شأنها الدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.وناشد هيئة الأمم المتحدة، والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية كافة، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من المس بالأماكن المقدسة، وما يشكله ذلك من تحدٍ، الذي سينعكس بالتأكيد على ردود أفعالهم، وهذا يشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين.ودعا الاتحاد الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ موقف حازم من أجل ممارسة الضغط على المحتل الإسرائيلي للتوقف الفوري عن هذه الممارسات، مؤكداً دعم الاتحاد المطلق للشعب العربي الفلسطيني الصابر المرابط المدافع عن أرضه ومقدساته، وحيا صموده البطولي ضد ممارسات المحتل كافة.// انتهى//21:24ت م0114