الطائف 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل بميدان الملك خالد لسباقات الخيل في الحوية بالطائف اليوم الحفل الثاني للموسم ضمن الموسم الصيفي للعام الحالي.واشتمل السباق على سبعة أشواط، إنتاج السعودية للأفراس وللخيل المبتدئة إنتاج سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، وللخيل المستورد مفتوح أربع سنوات فأكثر ، فيما جاءت الأشواط الرئيسة على جائزة نادي سبات الخيل التقديرية وجاءت النتائج كما يلي :المركز الأول ناش لفيصل بن سعد الحربي ونال المركز الثاني مبعوثة لزيد بن جمدل الجندل وحاز المركز الثالث متوارية لماجد مهل البقمي وجاء في المركز الرابع النجم الباديلفالح بن بادي أبو اثنين وحقق المركز الخامس أعطاك لعبدالله بن ناصر الطخيم.كما جاءت نتائج الشوط السادس على جائزة كأس نادي سباقات الخيل للمصيف كما يلي :المركز الأول مطوع الصعايب لأبناء الشريف شاكر بن هزاع العبدلي, ونال المركز الثاني المركى لعبدالله سعيد الفراج, وحاز المركز الثالث سيف البيان لماجد بن مهل البقمي, وحل في المركز الرابع مباري الريح لأحمد محمد فستق, وحقق المركز الخامس الأمن لعبدالله سلطان.وفي نهاية الشوط قدم مدير عام سباقات نادي الخيل للمصيف عادل بن عبدالله المزروع الكأس لصاحب الجواد الفائز.وقد التزم الجميع بما فرضته الجهات المشرفة على السباق بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، من فحص للحرارة، وتباعد جسدي، وترك مسافة آمنة، ولبس الكمام الإلزامي، واستخدام معقمات اليدين ، ومرافقة سايس واحد لكل جواد.// انتهى //21:28ت م0116