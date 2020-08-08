الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسيستضيف فريق الاتفاق نظيره الفيحاء غداً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح لقاءات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي تنطلق غداً وتستمر لمدة يومين .ويدخل الاتفاق اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، بعد فوزه في الجولة السابقة على العدالة بهدف دون مقابل ، إذ يأمل في مواصلة الانتصارات لتحسين مركزه ، فيما يحتل الفيحاء المركز 11 برصيد 27 نقطة، ويريد تعويض خسارته في الجولة الماضية من الفتح 0-2 .// انتهى //21:39ت م0118