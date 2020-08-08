الخرطوم 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسالتقى والي شمال دارفور غربي السودان محمد حسن عربي بمكتبه اليوم بوفد مقدمة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) الذي يزور دارفور حالياً برئاسة رئيس فريق التخطيط في البعثة ستيفن سكوير.واطلع الوفد من والي الولاية على الأولويات التي ينتظر أن تقوم بها البعثة الجديدة خلفاً لبعثة اليوناميد.ووصف رئيس فريق التخطيط في بعثة الأمم المتحدة الجديدة في تصريح صحفي اللقاء مع الوالي بأنه كان مثمراً، حيث نُوقش خلاله محاور عمل البعثة في مجالات حماية المواطنين، وتقديم الخدمات الضرورية التي تحتاجها الولاية في مجالات العودة الطوعية، وإقامة مشروعات البنى التحتية والانتقال من مرحلة الطوارئ وتقديم الإغاثة إلى مرحلة السلام المستداموقدم سكوير شرحاً لحكومة شمال دارفور حول مراحل وصول البعثة الأممية الجديدة ومهامها الجديدة التي تضطلع بها خلفاً لبعثة اليوناميد.// انتهى //22:20ت م0123