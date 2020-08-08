الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسيواجه فريق الوحدة نظيره الرائد غداً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.ويسعى الوحدة لتعويض خسارته الماضية من الشباب 0-3 ، ما أدى إلى تراجعه من المركز الثالث إلى الرابع برصيد 39 نقطة ، إذ يأمل في انتزاع مقعد مباشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم الموسم المقبل، وفِي المقابل يدخل الرائد اللقاء بعد أن تقدم إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة بفوزه في الجولة الماضية على ضمك 3-0، آملاً تحقيق الفوز والتقدم أكثر في جدول الترتيب والمنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولة الآسيوية.// انتهى //22:21ت م0124