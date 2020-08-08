محايل 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسبدأت بلدية محافظة بارق ممثلة في إدارة المشاريع في أعمال إنشاء حديقة المركز الحضاري وسط المحافظة التي تبلغ مساحتها 7500 م2.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن المخطط التصميمي للحديقة، يتكون من جلسات عائلية ومسطحات خضراء ومنطقة مخصصة للمشي وألعاب أطفال ودورات مياه ومواقف سيارات, وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري.وأفاد أن الحديقة ستكون بأنموذج يواكب تراث وطبيعة المحافظة والمراكز التابعة، وستكون سهلة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن االمقرر الانتهاء منها بنهاية العام الحالي. وبيّن أن إنشاء هذه الحديقة يأتي ضمن الخطة التطويرية لوسط المحافظة، حيث تعمل البلدية في الوقت الحالي على تجميل الجزيرة الوسطية على امتداد طريق الملك عبدالله بالأحجار الطبيعية من طبيعة المحافظة, كما تتم إعادة الطبقة الأسفلتية به بطول 2700 متر.// انتهى //22:22ت م0125