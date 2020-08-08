الدمام 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) مقيمين ، من الجنسية الهندية و امرأتين من جمهورية مدغشقر وامرأة أخرى من جمهورية باكستان ، اتخذوا أحد المواقع في مدينة الدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور، وضبط بحوزتهم (28) برميلاً سعة 220 لتراً من الخمور، وآخر سعة 30 لتراً ،و (96) قارورة مُسكر مهيأة للترويج ، و جرى إيقافهم وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //22:23ت م0126