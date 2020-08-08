سكاكا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسوقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم, على مشروع سوق حراج التمور الموسمي بمدينة سكاكا الذي وجه سمو أمير الجوف الأمانة بإقامته لخدمة المزارعين والمواطنين، مطلعاً على التجهيزات اللازمة تمهيداً لافتتاحه خلال أيام.واستمع الشرعان إلى شرح عن سير العمل والترتيبات النهائية لتشغيل الموقع، ووجه بمضاعفة الجهد لافتتاح السوق في موعده المحدد لخدمة المواطنين خلال الأيام القليلة القادمة.وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على متابعة سير كافة المشروعات البلدية ميدانيا وتنفيذها وفق أفضل مواصفات الجودة والسلامة المعتمدة، والجدول الزمني المخطط له، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من القطاع البلدي، تحقيقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //22:34ت م0128