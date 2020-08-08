يريفان 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسسجلت أرمينيا 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 40 ألفاً و 185 حالةً.وأشارت وزارة الصحة الأرمينية اليوم إلى تعافى 357 شخصاً ليصل إجمالي المتعافين إلى 32 ألفاً و 395 حالةً.وذكرت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 785 شخصاً بعد تسجيل ثماني حالات جديدة.// انتهى //22:53ت م0131