عام / أرمينيا تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
السبت 1441/12/18 هـ الموافق 2020/08/08 م واس
يريفان 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واس
سجلت أرمينيا 200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 40 ألفاً و 185 حالةً.
وأشارت وزارة الصحة الأرمينية اليوم إلى تعافى 357 شخصاً ليصل إجمالي المتعافين إلى 32 ألفاً و 395 حالةً.
وذكرت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 785 شخصاً بعد تسجيل ثماني حالات جديدة.
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