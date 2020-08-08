الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسيستضيف فريق ضمك نظيره الفيصلي غداً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.ويدخل ضمك اللقاء وهو في المركز 15 “ قبل الأخير" برصيد 18 نقطة بعد خسارته من الرائد 0-3 الجولة الماضية وهو ما أضعف حظوظه في البقاء وبالتالي ليس أمامه سوى الفوز للإبقاء على آماله وإن كانت بسيطة، وفِي المقابل يحتل الفيصلي المركز الخامس برصيد 38 نقطة ، بعد فوزه على التعاون 2-1 معززاً موقعه في مركز جيد وبالتالي المنافسة بقوة على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.// انتهى //22:56ت م0132