المدينة المنورة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسانطلقت اليوم, في المدينة المنورة أعمال الدورة العلمية الأولى التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة وسط التزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بعودة الدروس والمحاضرات للمساجد, وذلك بمسجد سيد الشهداء بالمدينة المنورة.بدأت الدورة التي حضرها عدد من طلبة العلم، بكلمة ألقاها المدير العام للفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي, مبينا أن الدورة تأتي في إطار البرامج والأنشطة التي يقيمها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، ونشر العلم الشرعي القائم على منهج الوسطية والاعتدال، منوهاً برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لها ودعمه المستمر لكافة أنشطة الفرع العلمية.عقب ذلك بدأت أولى دروس الدورة التي تستمر لمدة سبعة أيام ، بشرح كتاب (مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية) وشرح كتاب (أخلاق العلماء للآجري) وكذلك شرح كتاب (القواعد الخمس الكبرى من منظومة الأهدل الفرائد البهية).// انتهى //00:21ت م0135