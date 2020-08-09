الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسانطلقت اليوم الدورة الخاصة لإعداد حكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين وحكام دوري الدرجة الثاني بالرياض، بمشاركة 47 حكمًا وحكمًا مساعدًا, بحضور رئيس اللجنة الإسباني فرناندو تريساكو ونائبه يوسف ميرزا وعضو اللجنة عبدالرحمن التويجري.وتشهد الدورة التي تستمر لمدة يومين، إجراء اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو وحالات التسلل ومحاضرات نظرية وشرح تعديلات قانون كرة القدم، مع التركيز على المواد ذات الأهمية.// انتهى //00:28ت م0136