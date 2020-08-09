الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسبعد توقف دام خمسة أشهر عادت منافسات بطولة SWS SPRINT العالمية للكارتينج اليوم على حلبة FunXtreme بميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية بإقامة جولتين من البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للكارتينج CIK لفئتي (Senior، Junior) بمشاركة أكثر من 22 متسابقاً.وشهد السباق منافسة كبيرة بين المتسابقين ليحسمها في اللفة الأخيرة سعود المسعود ضمن فئة Senior وحل في المركز الثاني متعب الصقهان فيما حل وليد فلاتة في المركز الثالث, وفي فئة Junior حصل أحمد السيسي على المركز الأول، وعلي مرهون على المركز الثاني وعبدالإله الطيب جاء في المركز الثالث.وعقب مراسم التتويج أكد رئيس مجلس إدارة FunXtreme المهندس محمد الطيب أن عودة البطولات للحلبة يعني الكثير لمحبي هذه الرياضة حيث شغف القيادة والتنافس هما العنوان الأبرز"، لافتاً النظر إلى أن المنافسة بين المتسابقين كانت مثيرة حتى الأمتار الأخيرة التي حسمت الترتيب.ووجه الطيب الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على جهودهما ومتابعتهما الدائمة التي كان لها الأثر الأبرز في عودة المنافسات على ميدان FunXtreme.وقال: "حريصون على تقديم أعلى مستوى من الأداء كفريق عمل في الحلبة، حيث شهدت الحلبة العديد من التطورات خلال فترة التوقف منها تطوير جانب الأمان وتوسعة المسارات بما يتناسب مع تطلعات المشاركين، بالإضافة إلى تعزيز الأنظمة الالكترونية وأنظمة التوقيت العالمية لتعزيز مكانتنا في هذه الرياضة على مستوى المملكة والمنطقة, بالإضافة إلى التزامنا التام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة".وأكد رئيس مجلس إدارة FunXtreme في ختام حديثه أن الحلبة ستستضيف عدداً من البطولات تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، مهنئاً الفائزين بالجولة, متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه الحظ في منافسات هذا اليوم.ويشارك في بطولة SWS أكثر من 7500 متسابق على مستوى العالم حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل دولة إلى نهائيات البطولة والمقرر إقامتها بداية عام 2021 في دبي.// انتهى //00:52ت م0137