القاهرة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 21 حالة وفاة، وتعافي 1119 مصاباً ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 51672 حالةً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الذين تم تسجيلهم في مصر بلغ 95314 حالةً من ضمنهم 51672 حالةً، و 4992 حالة وفاة.// انتهى //01:45ت م0138