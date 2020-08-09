عام / مصر تسجل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة
الأحد 1441/12/19 هـ الموافق 2020/08/09 م واس
القاهرة 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واس
سجلت مصر 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 21 حالة وفاة، وتعافي 1119 مصاباً ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 51672 حالةً.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس الذين تم تسجيلهم في مصر بلغ 95314 حالةً من ضمنهم 51672 حالةً، و 4992 حالة وفاة.
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