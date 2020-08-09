واشنطن 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 8 أغسطس 2020 م واسوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم أربعة أوامر تنفيذية بشأن الإغاثة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح البيان الصادر من البيت الأبيض أن الأوامر التنفيذية تشمل إعفاء ضريبي على الرواتب حتى نهاية العام للأمريكيين الذين يتقاضون أقل من 100000 دولار في السنة، وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب حتى نهاية العام 2020؛ ومواصلة وقف إخلاء المنازل والرهون العقارية للأسرة الواحدة المؤمنة من قبل الإسكان الفيدرالي؛ وتمديد إعانات البطالة بمقدار 400 دولار إسبوعياً.// انتهى //01:45ت م0139