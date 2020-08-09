مقديشو 18ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واستبنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤولية التفجير الذي وقع خارج قاعدة عسكرية صومالية،اليوم.وقد أودى التفجير بسيارة مفخخة عند بوابات القاعدة العسكرية بالعاصمة مقديشو بحياة 8 جنود على الأقل وأصاب 14 آخرين بجروح.وقال الكولونيل بالجيش الصومالي أحمد موسى إن الانتحاري ضرب قاعدة لواء الجيش "12 أبريل" بالقرب من إستاد رياضي أعيد افتتاحه مؤخرا في منطقة وارتا نابادا.// انتهى //02:25ت م0142