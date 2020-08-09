أديس أبابا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم عن نزوح نحو 20 ألف شخص من منازلهم إثر الفيضانات في منطقة أفار، شمال شرقي البلاد.وأفادت نائبة رئيس إدارة الوقاية من الكوارث في المنطقة أفار، كولثومة بورهابا غلي، في تصريحات لها أن الفيضانات تسببت في أضرار بالممتلكات وقتلت عشرات الحيوانات، وان الفيضانات سببها فيضان نهر أواش، وألحقت أضرارًا بـ 10 من مقاطعات المنطقة .وحذرت المسؤولة من أن هناك 51 ألف شخص آخرين معرضون للخطر بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ جارية، بما في ذلك عمليات النقل الجوي للجيش.// انتهى //03:20ت م0145