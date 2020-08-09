مكسيكو سيتي 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية امس السبت تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و695 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 475902 إصابة و52006 وفيات.وقال مسؤولون إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.// انتهى //06:46ت م0003