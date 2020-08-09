سيئول 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واستجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد الـ30 في كوريا الجنوبية في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها.وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما رفع حصيلة الإصابات إلى 14,598 حالة.ومن ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس لتصل حصيلة الوفيات إلى 305 حالة.// انتهى //06:49ت م0004