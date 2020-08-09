طرابلس 19 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها للتعاون التام والامتثال لجهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وفقا لما تقرره التشريعات النافذة،كما شدد على مكافحة الفساد والمفسدين والحفاظ على موارد الدولة وصونها وأشارت الصحف إلى تلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتصالا من السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ، للحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحلّ ليبي من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة”.وتطرقت الصحف إلى الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذى خرج عن السيطرة في ظل عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الاحترازية ، مبينة ارتفاع الإصابات 5079 إصابة، بينها 4320 حالة نشطة، و108 وفيات، فيما تعافي 660 شخصًا، محذرة من مغبة الاستهتار من قبل المواطنين لخطورة الوضع الوبائي في ظل انهيار المنظومة الصحية.ونقلت الصحف تصريحات نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا السنوسي الحليق، موضحا إن الباب لا زال مفتوحا لأي مبادرات سياسية، مشدد على رفض القبائل انسحاب القوات المسلحة من سرت والجفرة ما لم تطرد جميع العناصر الأجنبية من الأراضي الليبية، مضيفا إن من غير المنطقي الحديث عن منطقة خضراء في ظل وجود قوات أجنبية على الأرض الليبية.وتناولت الصحف تصريحات رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ، مبينا إن ليبيا ترحب بالاتفاق بين مصر واليونان وبجميع الاتفاقات القائمة على احترام مصالح دول المنطقة ومنها بالطبع مصالح ليبيا وتؤدي إلى الاستقرار والتقاسم العادل للثروات في المنطقة .وعرجت الصحف العالم تحذير الجيش الجزائري، من التداعيات الوخيمة للحرب بالوكالة التي تخطط لها جهات أجنبية في ليبيا لم يحددها، معلنا رفضه لأي نزعة لتسليح القبائل خوفا من تحولليبيا إلى صومال جديد، مشددا على وجوب الإسراع في إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، مؤكدا أن أي حرب بالوكالة في ذلك البلد لها آثار وخيمة على المنطقة برمتها.// انتهى //07:18ت م0005