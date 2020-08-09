الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني.السفارة في بيروت تشرف على توزيع المساعدات.جسر محبة من الرياض إلى بيروت.طائرة ثالثة تضمد جراح اللبنانيين."آركو": دعم المملكة للشعب اللبناني تأكيد لدورها الريادي الإنساني."إغاثة لبنان" تشكر المملكة على المساعدات العاجلة.أكثر من 70 مليار دولار قدمتها المملكة للبنان.الصحة: 1469 إصابة مؤكدة و1492 حالة تعافٍ جديدة.تعقيم وتعطير المكبرية ومنبر الخطيب بالحرمين.الحكومة اليمنية: مركز الملك سلمان من أوائل المبادرين لإغاثة متضرري السيول.استعراض التطورات الجديدة في تخصصات طب وجراحة العيون.محافظ عنيزة يدشن مركز "تأكد" لفحص كورونا.تسليم الكتب لمدارس المتوسطة والثانوية.خدمات وتسهيلات للمرأة في القصيم.ممرضة سعودية تنقذ أسرة بعد حادث مروري بالمدينة.اللبنانيون يبدؤون «وقت الحساب».مطالبات أوروبية لبلجيكا لتجميد الحسابات المصرفية القطرية.«إليوت أبرامز».. كابوس أميركي جديد لمحور الشر.بولتون: «صفقة القرن» فقدت فرصتها.// يتبع //08:13ت م0008