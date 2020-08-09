وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مأساة لبنان ) : بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت ومآسيه التي أدمت لبنان والإنسانية ، أدرك اللبنانيون أنهم وبلادهم باتوا فوق فوهة البركان وقمة جبل النار التي تستهدفهم بتدمير استقرار الدولة وحرق النسيج الوطني ،بعد أن استشرى الفساد السياسي والاقتصادي العضال والانهيار المتسارع في كافة المرافق وشلل مفاصل الحياة ، في مسلسل اغتيال واضح لمستقبل لبنان الذي طالما قدم وجهه الحضاري بالتعايش الوطني بين أطيافه.وأضافت : وأمس جدد اللبنانيون في قلب بيروت المنكوبة وخارجها انتفاضتهم الغاضبة لضحاياهم ولوطنهم المكلوم بتلك المآساة والمقهور بأنياب الفساد والذين ولوا انتماءهم شطر أعداء وطنهم ، وها هي مظاهرات الغضب التي تحتضنها شوارع لبنان وساحات العاصمة تحاكم بضمير وطني رموز الخطر وميليشياته بصريح العبارة والمفردات ، ليؤكد الشعب اللبناني في غالبيته الغالبة أنه اليوم أمام استحقاق لا بديل عنه للخلاص من كل تلك الأخطار.وختمت:وإذا كان هذا الاستحقاق الذي يمسك به اللبنانيون بإرادة قوية، أمرا مصيريا بالنسبة لهم آملا في غد أفضل رغم الأحمال الثقال والتحديات الجسام ، فإن مساعدته وإغاثته إنسانيا تسرع من تضميد جراحه، وهو ما ترجمته المملكة عاجلا وعمليا، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – تأكيدا للحرص التام على مساعدة الشعب اللبناني الشقيق ودعم استقرار بلاده العزيزة في هذه الظروف الدقيقة. // يتبع //08:17ت م0010