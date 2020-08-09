وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود استقرار المنطقة.. ودولة الإرهاب ) : جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظهما الله» ، الإغاثية الرائدة لكل محتاج ومنكوب في شتى أنحاء العالم، جهود شهد العالم تجددها من خلال المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدّمتها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تضامنًا مع الشعب اللبناني في مواجهة آثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.وأضافت :ولعل ما ذكره الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان الـلـواء الـركن محمد خير، حين قال: إنها ليست المرة الأولـى التي تمدّ فيها المملكة يد الخير للبنان في أيام السّلم والحرب، حيث ساعدت لبنان في إعادة بنائه، وهي اليوم تقفُ مجددًا إلى جانب لبنان في محنته. فهذه الكلمات ترسم ملامح الدور التاريخي للمملكة تجاه لبنان، ويتفق معها في ذات السياق ما نوّه إليه أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن جهود المملكة العربية الـسعودية واستجابتها الإنسانية السريعة لدعم الشعب اللبناني بمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت، والتخفيف من مصابهم، وتأكيده أن دعم المملكة للأشقاء في لبنان يأتي امتدادًا للدور الريادي الإنساني المعهود للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله -، بالوقوف مع جميع الـدول الشقيقة والصديقة للتخفيف من معاناة شعوبها عند وقوع أي كوارث أو أزمات إنسانية ، وأن المملكة ستظل رائدة في العمل الإنساني من خلال ما تقدمه من مساعدات إغاثية متواصلة للمتضررين في شتى أنحاء الـعالـم، عبر مركز الملـك سلمان لـلإغاثة والأعمال الإنسانية الـذي يواصل حِراكه الفاعل في العمل الإنساني والإغاثي على مستوى دول العالم بشكل عام، وعلى المستوى العربي بشكل خاص.وبينت: فهذه المعطيات آنفة الذكر، كما هي تؤكد ريادة أدوار المملكة الإغاثية إقليميًا ودوليًا، فهي تسلّط الضوء على الحيثيات المرتبطة بالمشهد الإقليمي الـعام، وهو أن الـريادة والقيادة تأتيان بمد يد الخير والمملكة أنموذج، بالمقابل يأتي وجه مغاير يتمثل في إصرار نظام إيران على بث المزيد من الخراب والـدمار ابتغاء تحقيق أجندات مشبوهة عبر ميليشياته الإرهابية في لبنان واليمن وغيرهما من الدول العربية.وختمت :ولعل ما أعلنت عنه الداخلية البحرينية عن ضبط سيارتين محمّلتين بالمتفجرات، وأن إفادات الموقوفين تكشف وقوف حزب الله المدعوم من إيران - وراء ذلـك، وغيرها مما أعلـن عنه من المؤامرات المشابهة التي استهدفت دولًا خليجية وعربية، تضع أمامنا دلالات جديدة للمدى الذي وصل له التخطيط الشيطاني لنظام طهران، والـذي لن يتورع في دعم العمليات الإرهابية في كل بقاع المنطقة، بغية زعزعة أمنها واستقرارها، وهو أمر لـن يزيده إلا خسائر فادحة على نطاقه الداخلي، وفقدانه أي أهلية تجعله جزءًا طبيعيًا من المجتمع الدولي الذي وجب أن يدرك خطره، ويتحرك بكل السبل لردعه.// انتهى //08:22ت م0011