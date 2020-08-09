عام / "الأرصاد" : رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1441/12/19 هـ الموافق 2020/08/09 م واس
المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله -, تتضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء .
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