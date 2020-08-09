المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله -, تتضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء .// انتهى //08:23ت م0012