القاهرة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى لبنان، في ظل الأزمة التي يمر بها حاليا.ورصدت التظاهرات الحاشدة التي شارك فيها الآلآف لتشيع ضحايا حادث انفجار بيروت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، ودعوة قوات الجيش اللبناني المحتجين إلى التعبير السلمي وتجنب استخدام العنف وقطع الطرق.وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مؤكدة أن الأوضاع المتردية دفعت المواطينين للخروج في مظاهرات ضد فشل حكومة الوفاق غير الشرعية في إدارة الأزمات إضافة إلى اتهامات بمحاباة مناطق على حساب مناطق أخرى.ونشرت صحف الأحد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتجه لسحب نحو نصف القوات الأمريكية من أفغانستان قبل شهر نوفمبر المقبل.وتحدثت عن اقتراب الإصابات بفيروس كورونا من حاجز الـ 20 مليونَا وتجاوز الوفيات حوالي 700 ألف حالة، لافتة إلى أن الدول الأوروبية تتجهة إلى تطبيق استراتيجية احتواء الموجة الثانية من الوباء عبر فرض قيود محلية في مناطق محددة ينتشر فيها الفيروس.وسلطت صحف القاهرة الضوء على عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستبدأ في الخارج اليوم وغدًا، بينما تجرى في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.// انتهى //09:17ت م0013