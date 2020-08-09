بغداد 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة ,والتي حدد موعدها الأسبوع المقبل,مبرزة أهمية الزيارة التي سيتم خلالها بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك،فضلاً عن مستقبل اتفاقية الإطار الستراتيجي المبرمة بين البلدين والتي تشمل التعاون الثنائي في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار.وأبرزت الصحف دعوات العديد من السياسيين والبرلمانيين والمراقبين بضرورة إيلاء الملفات الأمنية والصحية والاقتصادية الاهمية القصوى خلال المباحثات التي سيجريها الكاظمي والوفد المرافق له خلال الزيارة.وعرجت صحف بغداد على الشأن الأمني ،مبرزة إعلان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة التوصل الى اتفاق تعاون عسكري مشترك بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان لتبادل المعلومات الاستخبارية وملاحقة خلايا عصابات داعش الارهابية ,وملء الفراغ الأمني في بعض المدن والمحافظات العراقية .وتطرقت إلى الموقف الوبائي في العراق خلال الأيام الماضية والذي تجاوز الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ3000 الآف ,منوهة بقرار الحكومة تمديد حظر التجوال الجزئي الوقائي حتى 15 من الشهر الجاري , محذرة من دخول العراق مرحلة التفشي السريع للوباء.وتناولت صحف الأحد إعلان الحكومة عزمها إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد, واقتراب بغداد وأربيل من حل المشاكل العالقة بينهما.وعرجت الصحف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار,مشيرة إلى أهمية أن تشمل هذه الاجراءات جميع المنافذ البرية والبحرية من دون استثناء.// انتهى //09:33ت م0019