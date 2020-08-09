كابل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسقتل سبعة من رجال الشرطة في أفغانستان وأصيب 15 آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة، بانفجار سيارة مفخخة بمدينة غزني.وقال مصدر أمني أفغاني "إنه تم نقل المصابين إلى العاصمة كابل بطائرة مروحية لتقلي العلاج اللازم".كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، إن المهاجمين حاولوا اقتحام مجمع لقوات الأمن في أعقاب الانفجار، وتم قتلهم جميعًا.ولم تعلن أية جماعة أو جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.// انتهى //10:03ت م0020