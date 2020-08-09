نجران 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دوراتها المجتمعية الصيفية، بحضور 1304 متدربين ومتدربات.ونفذت الجامعة 10 برامج تدريبية تمثلت في اللغة الإنجليزية بجميع مستوياتها "مبتدئ، متوسط، متقدم"، ودورة في التهيئة لاختبار التوفل، وكذلك دورة في القيادة الإبداعية، ودورة في السكرتارية والأعمال المكتبية، إضافة إلى دورة في إدارة الأزمات والكوارث، والتخطيط الاستراتيجي، ودورة في الأمن السيبراني، وأنماط الشخصية .وهدفت الدورات إلى إكساب وتنمية معارف المشاركين في تطوير مهاراتهم من خلال تزويدهم بالأدوات والأساليب التي تساعدهم على الإبداع وتنمية مهاراتهم في جميع البرامج، والتعرف على أساسيات قواعد اللغة الإنجليزية، وتزويد المتدربين بالمهارات والمعلومات الأساسية اللازمة لإدارة المكاتب باستخدام الحاسب الآلي، إلى جانب تطوير قدراتهم على إدارة الأزمات والكوارث، وتنمية معارف ومهارات المشاركين في تطوير التخطيط الاستراتيجي وإدارته، والتعرف على المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني .وأكد عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي حرص العمادة على تنوع الدورات بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وبما يتطلبه سوق العمل، حيث أثبتت إحصائيات المتدربين والمتدربات جودة ما تقدمه الجامعة من برامج مجتمعية هادفة، مؤكداً استمرارية الجامعة في تقديم البرامج المواكبة لرؤية المملكة 2030 .// انتهى //10:08ت م0022