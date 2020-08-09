رام الله 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث، سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 6 وفيات و426 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين، وارتفاع نسبة التعافي إلى 55%.وأبرزت أكيد وزارة الخارجية الفلسطينية بمتابعتها لجريمة إعدام المواطنة داليا السمودي، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع محكمة الجنايات الدولية.وأشارت صحف الأحد إلى تصريحات مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، إنه "يجب على مجتمع المعونة الدولية أن يدرج لاجئي فلسطين في استجابته الفورية لحالات الطوارئ".وتحدثت عن تأكيدات الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، أن زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للبنان التي اختتمت، أمس، حققت أهدافها من حيث التعبير عن تضامن الجامعة مع لبنان وشعبه المنكوب في كارثة انفجار بيروت، إضافة إلى التأكيد لجميع القيادات اللبنانية على استعدادنا لحشد دعم من خلال منظومة العمل العربي المشترك يسهم في مواجهة لبنان لتبعات هذه الكارثة من مختلف الوجوه.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا، ونحو 6000 آلاف جريح.// انتهى //11:04ت م0031