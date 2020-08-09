القاهرة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسيُشارك البرلمان العربي بوفد يضم عدداً من أعضائه بالدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان اليوم، إن مشاركة البرلمان العربي في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، تأتي على الرغم من القيود المفروضة على التنقل بين الدول العربية بسبب جائحة كورونا، حرصاً منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعماً لمصر التي أعادت العمل بنظام المجلسين للحياة النيابية المصرية، وباعتبارها أول انتخابات لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد بعد التعديلات الدستورية لعام 2019.وأوضح أن البرلمان العربي وضع خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات، وسيقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، بما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.ومن المقرر أن يقوم البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.// انتهى //11:57ت م0041