الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسيحل النصر ضيفاً على نظيره أبها غداً الأثنين ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة .أبها والذي يعيش أوضاع فنية مستقرة وجيدة بقيادة مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي، حيث استطاع الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة في الدوري آخرها كانت أمام الاتحاد بهدفين لهدف، ويتطلع أصحاب الأرض إلى مواصلة النتائج الإيجابية والمحافظة على مركز آمن في سلم الترتيب، حيث يحتل المرتبة الثامنة بـ 33 نقطة.في المقابل لا بديل للنصر عن الفوز في هذه المواجهة بعد خسارته الثقيلة من الهلال في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف، ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، ويفتقد النصر في هذا اللقاء لخدمات مهاجمة الشاب فراس البريكان بسبب الإصابة.وكانت نتيجة مواجهة الدور الأول انتهت نصراوية برباعية نظيفة.// انتهى //12:01ت م0042