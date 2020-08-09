جيزان 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ، و أحد المسارحة ، و الحرث ، والداير بني مالك ، و الدرب ، والريث ، و الطوال ، و العارضة ، و العيدابي ، و بيش ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فرسان ، و فيفا ، و هروب.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //12:01ت م0043