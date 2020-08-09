غزة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أراضيَ زراعية وموقعا شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة بعدة قذائف.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي جنوب شرق دير البلح أطلقت عدة قذائف صوب أراضي المواطنين الزراعية وموقع في المنطقة، ما أدى إلى تدمير الموقع واشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //12:23ت م0047