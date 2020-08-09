عام / فيفاء .. مدرجات الحقول تدثر السحاب
الأحد 1441/12/19 هـ الموافق 2020/08/09 م واس
فيفاء 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس
تعيش فيفاء هذه الأيام عرس المطر ، فارتدت حلة خضراء بهيجة ، بمدرجاتها التي تبدو كحديقة فوق السحاب ، بطبيعة ساحرة خلابة ، وأجواء باردة عليلة.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " ، المناظر الخلابة والأجواء البديعة بمحافظة فيفاء ، فمع الحالة المطيرة التي تشهدها منطقة جازان حالياً ، تحولت غاباتها ومدرجاتها بفواكهها وحبوبها ونباتاتها العطرية إلى غطاء أخضر على قمم الجبال .
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12:58ت م
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