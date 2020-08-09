فيفاء 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واستعيش فيفاء هذه الأيام عرس المطر ، فارتدت حلة خضراء بهيجة ، بمدرجاتها التي تبدو كحديقة فوق السحاب ، بطبيعة ساحرة خلابة ، وأجواء باردة عليلة.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " ، المناظر الخلابة والأجواء البديعة بمحافظة فيفاء ، فمع الحالة المطيرة التي تشهدها منطقة جازان حالياً ، تحولت غاباتها ومدرجاتها بفواكهها وحبوبها ونباتاتها العطرية إلى غطاء أخضر على قمم الجبال .// انتهى //12:58ت م0049