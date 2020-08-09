تونس 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء، على تواصل المشاورات السياسية بين رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ومختلف الأطياف السياسية من أجل تشكيل حكومة قبل انتهاء المدة الدستورية أواخر الشهر الجاري.وتابعت تطورات الوضع الصحي في تونس مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابات المحلية التي تلقت العدوى من الحالات الوافدة وإعلان مسؤولين من وزارة الصحة أن تونس دخلت في الموجة الثانية من هذا المرض.وتحدثت صحف الأحد عن خروج مئات الليبيين في مظاهرات حاشدة خلال اليومين الماضيين في العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية، احتجاجًا على تردي أوضاعهم المعيشية وتدني الخدمات العامة، ملقين باللائمة في ذلك على حكومة الوفاق والفساد المتفشي داخلها.وأشارت إلى إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة، لتكون أول عضو في مجلس الوزراء يغادر منصبه، بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 150 قتيلاً و6 آلاف جريح.وأخبرت عن مقتل 10 أشخاص، في حريق اندلع في مبنى سكني شمال شرقي جمهورية التشيك.وتناولت صحف تونس إعلان الشرطة الهندية مقتل 7 أشخاص على الأقل بعد اندلاع حريق هائل في فندق تستخدمه السلطات لعلاج مرضى كوفيد-19 بمحافظة أندرا براديش جنوبي البلاد.// انتهى //13:06ت م0051