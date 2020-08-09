صامطة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسواصلت بلدية محافظة صامطة أعمال الإزالة لآثار الأمطار التي هطلت على المحافظة بغزارة , عبر نزح المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.وأوضح رئيس البلدية المكلف، يحيى بن جابر مشهور , أن البلدية استنفرت إمكاناتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المحافظة ، مبيناً أن البلدية تواصل حتى هذه اللحظة جهودها المكثفة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار , ومن خلال تواجد فرق المتابعة الميدانية التي تباشر بنزح المياه من خلال مضخات المياه والصهاريج , إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.ودعا جميع المواطنين والمقيمين عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.// انتهى //13:22ت م0056