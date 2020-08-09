عام / بلدية صامطة تواصل جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة
الأحد 1441/12/19 هـ الموافق 2020/08/09 م واس
صامطة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس
واصلت بلدية محافظة صامطة أعمال الإزالة لآثار الأمطار التي هطلت على المحافظة بغزارة , عبر نزح المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.
وأوضح رئيس البلدية المكلف، يحيى بن جابر مشهور , أن البلدية استنفرت إمكاناتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المحافظة ، مبيناً أن البلدية تواصل حتى هذه اللحظة جهودها المكثفة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار , ومن خلال تواجد فرق المتابعة الميدانية التي تباشر بنزح المياه من خلال مضخات المياه والصهاريج , إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.
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13:22ت م
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