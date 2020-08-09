نجران 19 ذو الحجة 1441هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسنقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية إلى منسوبي الإمارة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأعرب سموه خلال لقائه اليوم في قاعة المناسبات بالإمارة وكلاء الإمارة والوكلاء المساعدين، ومديري عموم الإدارات والأقسام والوحدات، عن تهنئته لهم بالعيد، سائلاً الله أن يعيده على الوطن والمواطن عزًّا ورفعة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.وأشاد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بإدارة العمل داخل الإمارة، بنجاح واحترافية، خلال جائحة كورونا، التي جسدت إخلاص الموظف السعودي، وصدق مواقفه، وقدرته على التغلب على أي ظرف، يدفعه لذلك غيرته على وطنه.من جهته، عبّر وكيل الإمارة، حسن بن عبده العذيقي، نيابة عن منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز، عن خالص التهنئة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه بعيد الأضحى المبارك.// انتهى //13:25ت م0058