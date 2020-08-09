جدة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المُعين حديثًا فهد بن رقوش.وأعرب سمو الأمير بدر بن سلطان عن تهنئته لمدير عام الفرع ،سائلاً الله تعالى أن يوفقه في أداء مهامه .من جهته، عبر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة، مؤكدًا حرصه ومنسوبي الفرع على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.// انتهى //13:30ت م0059