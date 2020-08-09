الدمام 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة في لجنة العقار والتطوير العمراني بالتعاون مع وزارة الإسكان، ورشة عمل عن بعد بعنوان "بحث فرص الشراكة بين وزارة الإسكان وقطاع التطوير العقاري الخاص".وتستعرض الورشة التي تقام يوم 17 أغسطس الجاري، أبرز إنجازات القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال، وأهم المواضيع البارزة في القطاع العقاري، إضافة إلى أهمية الشراكة بين وزارة الإسكان وقطاع الأعمال بما يخدم توجهات الوزارة في تطوير القطاع العقاري.// انتهى //14:02ت م0068