الكويت 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر19 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5029 نقطة بنسبة صعود بلغت 39ر0 في المئة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 4ر196 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 6ر17 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 5699 صفقة.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر2 نقطة ليبلغ مستوى 27ر4075 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر160 مليون سهم تمت عبر 3322 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار.وصعد مؤشر السوق الأول 7ر27 نقطة ليبلغ مستوى 89ر5511 نقطة بنسبة صعود بلغت 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر27 مليون سهم تمت عبر 2377 صفقة بقيمة 3ر13 مليون دينار.في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر13 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4068 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر148 مليون سهم تمت عبر 2667 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار.// انتهى //14:08ت م0069