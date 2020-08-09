الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسيستضيف نادي الحزم نادي العدالة في إطار مباريات الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب نادي الحزم بالرس.الحزم قدم مباراة جيدة في الجولة الماضية رغم الخسارة من النادي الأهلي، ويسعى في هذه المواجهة من استغلال أوضاع العدالة الفنية والذي يقبع في مؤخرة الترتيب، للابتعاد عن مراكز الخطر، حيث يحتل المرتبة الـ 12 بـ 24 نقطة.أما العدالة الذي يتذيل سلم الترتيب بـ 17 نقطة، الذي لم يحقق سوى 3 انتصارات من أصل 23 مواجهة، يطمح في كسب جميع مبارياته لأمل البقاء لموسم قادم في دوري المحترفين في مهمة صعبة في الجولات الأخيرة في الدوري.وكانت نتيجة مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.// انتهى //14:16ت م0070