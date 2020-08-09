الدمام 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 11 إلى 18 من شهر ذي الحجة الجاري، 3984 جولة، و 30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز والأسواق التجارية والمنشآت المشمولة برقابتها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل 207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و 110 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و 8 مخالفات تكدس بمساكن العمال .كما قامت الأمانة خلال الفترة نفسها بتطهير وتعقيم 4302 موقع، ورفعت 52940 طناً من النفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة، وأزالت 28086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات ومخلفات البناء .وأكدت أمانة الشرقية حرصها على بذل الجهود واستمرار خطة التعقيم والتطهير اليومي ضمن عملياتها الدورية الاحترازية على المواقع في المنطقة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تُعنى بمخالفة الأنظمة والقوانين البلدية، وذلك من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي .// انتهى//14:21ت م0072