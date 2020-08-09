عام / سمو نائب أمير حائل يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة
الأحد 1441/12/19 هـ الموافق 2020/08/09 م واس
حائل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم مدير جوازات المنطقة المكلف العميد عبدالله بن راجح المشيخي.
ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للقطاعات التابعة لوزارة الداخلية كافة ومنها جوازات المنطقة بما يحقق خدمة مثلى للمواطن والمقيم .
من جهته عبر العميد المشيخي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يجده رجال الجوازات من دعم ومسانده مؤكداً حرصه على خدمة المواطن والمقيم على أكمل وجه بإذن الله .
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14:23ت م
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