عام / سمو نائب أمير حائل يستقبل مدير الجوازات بالمنطقة ‏

الأحد 1441/12/19 هـ الموافق 2020/08/09 م واس
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حائل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم ‏مدير جوازات المنطقة المكلف العميد عبدالله بن راجح المشيخي.‏
ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب ‏السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ‏وزير الداخلية للقطاعات التابعة لوزارة الداخلية كافة ومنها ‏جوازات المنطقة بما يحقق خدمة مثلى للمواطن والمقيم .‏
من جهته عبر العميد المشيخي عن شكره لسمو أمير المنطقة ‏وسمو نائبه على ما يجده رجال الجوازات من دعم ومسانده ‏مؤكداً حرصه على خدمة المواطن والمقيم على أكمل وجه بإذن ‏الله . ‏
‏// انتهـى // ‏
14:23ت م
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