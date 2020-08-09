حائل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم ‏مدير جوازات المنطقة المكلف العميد عبدالله بن راجح المشيخي.‏ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب ‏السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ‏وزير الداخلية للقطاعات التابعة لوزارة الداخلية كافة ومنها ‏جوازات المنطقة بما يحقق خدمة مثلى للمواطن والمقيم .‏من جهته عبر العميد المشيخي عن شكره لسمو أمير المنطقة ‏وسمو نائبه على ما يجده رجال الجوازات من دعم ومسانده ‏مؤكداً حرصه على خدمة المواطن والمقيم على أكمل وجه بإذن ‏الله . ‏‏// انتهـى // ‏14:23ت م0073