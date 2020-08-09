جيزان 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة يوم غدٍ ، "عن بعد" عبر الاتصال المرئي جلسة مجلس المنطقة في دورة انعقاده الثالثة، للعام المالي الحالي.وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي ، أن المجلس سيناقش خلال الجلسة محضر اللجنة العامة المتضمن محاضر لجان الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الخدمات الصحية والشؤون الاجتماعية، ولجنة التنمية الإدارية والقوى العاملة ، بالإضافة إلى مناقشة محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ولجنة البيئة ، ولجنة شؤون الأسرة.وبين أن المجلس سيستعرض التقرير المفصل عن الجهود التي تقدمها الدولة - رعاها الله - لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص المقدم من فرع وزارة التجارة بالمنطقة، وتقرير بشأن التدابير الصحية بالمنطقة وكذلك تقرير نتائج تطبيق التدابير الأمنية والاحترازات الوقائية بالمنطقة، إضافة لاستعراض التقرير المقدم من إدارة النقل بالمنطقة حول جهود الإدارة في نفس المجال ، فيما سيجرى الاطلاع على الآلية التي تقدر بها وتحصر الزيادة في التعداد السكاني بالمنطقة خلال فترتي الصيف والشتاء.وأختتم الراجحي تصريحه مفيداً أنه سيتخلل الجلسة استعراض القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة، وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي تم استعراضها خلال الدورة السابقة من إعمال المجلس.//انتهى//14:25ت م0074