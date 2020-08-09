الباحة 19 ذو الحجة 1441هـ الموافق 09 اغسطس 2020 م واس‫ دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، جمعية "رافق "لرعاية الأيتام بالمخواة التي تقدم خدماتها لأكثر من 300 قرية وتكفل أكثر من 270 يتيماً ويتيمة بالمحافظة .جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة اليوم ، محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني يرافقه رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد العُمري وأعضاء المجلس .واستمع سموه من رئيس مجلس إدارة جمعية رافق لشرح مفصل عن الجمعية التي تهدف إلى تنمية قدرات الأيتام ومهاراتهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وبما يحقق تنمية مستدامة وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الجميعة تقوم بدعم الأيتام وأسرهم ماديًا ومعنويًا وتأهيلهم للإنخراط في سوق العمل.وبين أن الجمعية تقدم خدماتها لقرابة ٣٠٠ قرية بمحافظة المخواة ، وتكفل أكثر من ٢٧٠ يتيماً وأرملة ، وتقدم لهم الخدمات الاجتماعية وتربوية والتعليمة والصحية، مفيدًا أن مصروفاتها خلال العام المنصرم تجاوزت ٧٥٠ ألف ريال، تم تقسيمها على برامج الجمعية وهي كفالة رافق، والكفالة الغذائية، وكسوة العيد، وأضحية العيد، بالإضافة إلى المساعدات العينية، والمصاريف التشغيلية للجمعية.واستعرض دور الجمعية في التصدي لجائحة كورونا بالتعاون مع مركز الحسام للخدمات الانسانية والاعمال التطوعية .بعد ذلك دشن سمو أمير المنطقة الجمعية ، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها في خدمة الأيتام والارامل بمحافظة المخواة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - مؤكداً سموه أهمية برامج الجميعة في خدمة المجتمع .من جانبه أعرب رئيس جمعية "رافق " بإسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على تدشين للجمعية ودعمه للأعمال الإنسانية بالمنطقة والاستماع إلى توجيهاته واعدا ببذل الجهود لتحقيق تطلعات سموه فيما يخدم المحافظة وأهلها.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:29ت م0075