الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني، اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.وبادلهما سمو أمير منطقة الرياض التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات.// انتهى //14:39ت م0078