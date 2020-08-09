بريدة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة، اليوم, معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.ورحب سمو أمير منطقة القصيم في بداية اللقاء بمعالي رئيس جامعة القصيم، مشيداً بالجهود والبرامج والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات، منوهاً على الدعم الكبير الذي يتلقاه قطاع التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مؤكداً على أهمية المضي قدماً في مواصلة تطوير العمل الأكاديمي بما يضمن تحقيق الآمال والتطلعات، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.من جهته قدم معالي رئيس جامعة القصيم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, مثمناً دعمه الدائم لجميع الجهود المبذولة في الجامعة والتي كان آخرها حفل التخرج للدفعة السابعة عشرة , مبيناً أن الجامعة تواصل سعيها إلى تقديم خدمات عالية المستوى للطلاب والطالبات, بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للدارسين والدارسات, والاستثمار في المعرفة والبحث العلمي والتي يقدم من خلالها العديد من براءات الاختراع لتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ في خدمة المجتمع والوطن.// انتهى//14:58ت م0079