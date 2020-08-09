عرعر 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم في قاعة الاجتماعات بالإمارة اجتماع وكلاء الإمارة والمحافظين.ووجه سموه خلال الاجتماع تحياته وتهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع أهالي المحافظات, داعيا سموه الله العلي القدير أن يحفظ للبلاد قادتها وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.وأكد سموه أهمية دور المحافظين الإشرافي في متابعة الأعمال والإشراف على المراكز المرتبطة بهم، إضافة إلى متابعة أداء الأجهزة الحكومية التابعة للمحافظة بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.واطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على تقارير سير العمل في المحافظات، والخطوات التي قامت بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال الفترة الماضية ، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.وأكد سموه على دور المحافظين في رفع كفاءة أداء الإدارات الحكومية من خلال متابعة سلامة خططها حسب أولوية احتياجات المحافظات، ومن خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل مع بعضها البعض من ناحية ومع منشآت القطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير الربحي من ناحية أخرى.ودعا سموه إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي شملت الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى//15:00ت م0080