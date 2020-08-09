جيزان 19 ذو الحجة 1441هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسبدأت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عملية القبول والتسجيل الإلكتروني في 17 برنامجا ودبلوما للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ وبطاقة استيعابية تصل لـ 5 آلاف مقعد.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن عملية القبول بدأت اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل ، منوها بمتابعة ودعم معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لبرامج العمادة بما يحقق دور الجامعة المجتمعي في تأهيل الكوادر الشابة وتحديث البرامج بما ينسجم ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وزيادة الطاقة الاستيعابية للراغبين في الالتحاق ببرامج ودبلومات العمادة.فيما أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أحمد حنتول أن آلية التقديم ستكون إلكترونية عبر بوابة الجامعة وذلك بالدخول على رابط العمادة، مشددا على أهمية تسجيل البيانات بدقة، فيما يتطلب الالتحاق ببرامج الدبلوم العالي للمحاماة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات "الشريعة ،و القانون ،والحقوق ،والأنظمة"، ويتطلب الالتحاق بالدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات "علم الاجتماع ، و الخدمة الاجتماعية ، و علم النفس".//انتهى//15:02ت م0081